Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) habe den Rückgang in der letzten Woche gestoppt und in dieser Woche sei ein starker Rebound zu erkennen. Das Edelmetall habe gestern 2,25% zugelegt und gewinne heute weitere 1,7%. Ein Blick auf den Chart zeige, dass die wichtige Unterstützung bei 1.130 Dollar habe verteidigt werden können. Der Bereich werde durch die untere Grenze der Overbalance-Struktur, den SMA50 und frühere Preisreaktionen markiert. Laut der klassischen technischen Analyse könnte jetzt eine Aufwärtsbewegung in Richtung der jüngsten lokalen Hochs bei 1.310 Dollar bevorstehen. (11.03.2021/ac/a/m)

