Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der exorbitanten Rally seit November, die den Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) sogar an die mittelfristige Kurszielmarke bei 1.330 USD und auf ein Rallyhoch bei 1.338 USD getrieben hatte, ging Platin Ende Februar in eine Korrektur über, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe den Wert zunächst unter die frühere Kursbarriere bei 1.289 USD und an den kleineren Support bei 1.230 USD gedrückt. Dieser sei nach einer kurzen Erholung allerdings ebenfalls unterschritten und die Korrektur damit bis an die Haltemarken bei 1.193 und 1.175 USD fortgesetzt worden.



Die Korrektur bei Platin habe bereits sehr tief geführt und sollte jetzt dringend über der 1.160-USD-Marke beendet werden. Andernfalls drohe die Neutralisierung des Anstiegs seit dem Tief bei 1.048 USD von Ende Januar und ein Einbruch bis 1.135 und 1.115 USD. Sollte sich der Wert dort nicht stark erholen, könnte Platin direkt an den Support bei 1.066 USD durchgereicht werden. Verbleibe der Wert dagegen über 1.160 USD, warte bei 1.228 USD die erste Hürde, die es zu durchbrechen gelte. Sollte dies gelingen, könnte ein Anstieg bis 1.265 USD folgen. Oberhalb dieses Zwischenhochs wäre ein Kaufsignal aktiv und ein weiterer Angriff auf die Hürde bei 1.330 USD möglich. (03.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >