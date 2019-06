Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Erholung des Platinpreises seit Sommer vergangenen Jahres reichte exakt bis an das Barrierenbündel aus dem Abwärtstrend seit Juli 2014 (akt. bei 870 USD), verschiedenen horizontalen Chartmarken und dem gleitenden Durchschnitt der letzten 38-Monate (akt. bei 916 USD), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Um dem Chartbild einen konstruktiven Grundton zu verleihen, sei ein Sprung über die angeführten Hürden nötig. Neben dem Scheitern an dem diskutierten Kreuzwiderstand beinhalte die jüngste Kursentwicklung noch eine weitere Dimension: So drohe die Ausprägung einer "bearishen Flagge", welche bei einem Abgleiten unter den knapp einjährigen Erholungstrend seit Sommer 2018 (akt. bei 786 USD) nach unten aufgelöst wäre. Eine negative Weichenstellung gelte es unbedingt zu verhindern. Ansonsten dürfte die Kernunterstützungszone zwischen 762 USD und 730 USD sofort ebenfalls unter Druck geraten. Während der letzten 15 Jahre habe das Weißmetall in diesem Kursband oftmals markante Tiefpunkte ausgebildet. Deshalb sollten Investoren diesen Rückzugsbereich selbst unter langfristigen Aspekten als ultimativen Stop-Loss heranziehen. (18.06.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >