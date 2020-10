Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte September gelang es der Käuferseite bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) zwar, den Widerstand bei 947 USD zu durchbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der neue Schwung sei allerdings jäh durch eine weitere Verkaufswelle gestoppt worden, die den Wert direkt an die Unterstützung bei 813 USD gedrückt habe. Damit seien eine ganze Reihe von kurzfristigen Verkaufssignalen generiert worden, von denen sich Platin seit Ende September in Form einer Konsolidierung unter der Hürde bei 883 USD erhole.



Kurzfristig erreiche der Wert aktuell die obere Triggerlinie der Konsolidierungsphase, deren Bruch für weitere Zugewinne bis 883 USD sorgen würde. Allerdings könnten dort schon wieder die Bären aktiv werden und den nächsten Rücksetzer bis 834 USD und darunter 813 USD einleiten. Unterhalb der Marke käme es zu einem Ausverkauf an das Ziel bei 773 USD. Erst ein nachhaltiger Anstieg über 883 USD würde für eine weitere Erholung sprechen, die anschließend bis 908 USD führen könne. (21.10.2020/ac/a/m)



