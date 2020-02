Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bewegte sich in den vergangenen Wochen nach unten, nachdem die Notierungen an der Hürde bei 1.044 USD scheiterten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf habe dabei den mittelfristigen Aufwärtstrend nicht halten können.



Nachdem die Unterstützung bei 957 USD erreicht worden sei, biete sich die Chance, eine Gegenbewegung einzuleiten. Spielraum wäre dabei bis in den Bereich 992 USD gegeben. Gelinge der Ausbruch über den dort ebenfalls verlaufenden Abwärtstrend, werde der Weg wieder bis 1.044 USD frei. Abgaben unter 957 USD könnten hingegen eine Beschleunigung bis in den Bereich 922 USD nach sich ziehen. (05.02.2020/ac/a/m)

