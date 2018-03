Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem neuen Verlaufshoch setzte bei Platin im Januar eine Korrektur ein, die zunächst an die Unterstützung bei 967 USD zurückführte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDie Bullen hätten sich eine gute Ausgangsposition geschaffen, um die frühere Unterstützung bei 967 USD jetzt zurückzuerobern. Darüber könnte das Edelmetall bis an die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 990 USD klettern. Ein Anstieg über diesen starken Kreuzwiderstand hätte ein Kaufsignal zur Folge und dürfte in den kommenden Wochen für eine Aufwärtsbewegung bis 1.020 USD und darüber bereits bis 1.044 USD sorgen. Sollte der Wert dagegen an der 967 USD-Marke nach unten abdrehen, würde der Support bei 941 USD wieder in den Fokus rücken. Hier wäre die Ausbildung eines bullischen Doppelbodens möglich. (14.03.2018/ac/a/m)