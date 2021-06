Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Bruch der Unterstützung bei 1.135 USD wurde Mitte Juni die Unterseite eine mehrmonatigen Tradingrange durchschritten und damit ein Verkaufssignal bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) aktiviert, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Gleichzeitig sei der Abwärtstrend, der Anfang Mai nach dem Abdrehen vor der Hürde bei 1.289 USD begonnen habe, nochmals verschärft worden. Es sei zum Bruch der einjährigen Aufwärtstrendlinie, sowie der Unterstützungen bei 1.100 und 1.066 USD gekommen. Erst die Haltemarke bei 1.013 USD habe den Abverkauf einbremsen können.



Seit Wochenbeginn laufe nun eine Erholung, die bei einem Anstieg über 1.100 USD weiter bis an die Widerstandsmarke bei 1.135 USD fortgesetzt werden dürfte. Ein Ende des Abwärtstrends wäre damit jedoch nicht erreicht. Denn schon an dieser massiven Barriere könnten die Bären wieder zuschlagen und den Wert unter den Support bei 1.045 USD und an die 1.013 USD-Marke abverkaufen. An dieser Stelle bestünde dann die Chance auf eine Ausbildung eines bullischen Doppelbodens. Darunter dürfte die Verkaufswelle allerdings unter 988 USD und bis 948 USD führen. In der aktuellen Lage wäre erst ein Anstieg über 1.135 USD mit einer spürbaren Erholung bis 1.173 USD verbunden. (23.06.2021/ac/a/m)

