Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Dezember des Vorjahres von einer Trendwende und einer steilen Kaufwelle bis an den Widerstand bei 1.020 USD geprägt war, setzte der Platinkurs in den letzten Wochen in einer Zwischenkorrektur unter die Unterstützung bei 967 USD zurück und erreichte die Supportmarke bei 941 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEs dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis der nächste Angriff auf die 967-USD-Marke starte. Ob dieser von Erfolg gekrönt sei, müsse jedoch abwartet werden. Ein Ausbruch über die Hürde würde jedoch ein kurzfristiges Kaufsignal und einen Anstieg bis 990 USD nach sich ziehen. Darüber könnte eine solche Kaufwelle bis 1.020 USD führen. Breche der Wert dagegen unter die 941 USD-Marke ein, wäre die Stabilisierungsphase schlagartig beendet und ein Ausverkauf bis 920 USD die Folge. Darunter dürfte Platin bereits bis 900 USD durchgereicht werden. (23.03.2018/ac/a/m)