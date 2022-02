Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte Dezember konnte sich Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) gerade noch über die zentrale Unterstützung bei 901 USD zurück kämpfen und so ein weitreichendes Verkaufssignal verhindern, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickSollte Platin den laufenden Anstieg für einen Ausbruch über 1.032 USD nutzen, warte bei 1.066 USD schon die nächste Hürde, an der das Edelmetall nach unten abdrehen könne. Werde die Marke allerdings auch geknackt, stünde eine ordentliche Rally bis 1.103 USD und darüber bereits bis 1.135 USD an. Würden die Bullen dagegen an den Hürden bei 1.032 und 1.066 USD scheitern bzw. falle der Platinkurs zuvor unter 1.002 USD, käme es zum zweiten Angriff auf die Unterstützung bei 988 USD binnen weniger Tage. Darunter wäre die Erholung gestoppt und ein Abverkauf bis 948 USD die Folge. (02.02.2022/ac/a/m)