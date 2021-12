Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem scharfen Konter an der mittelfristigen Unterstützung bei 908 USD startete Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) im September eine Erholung, die erst an der Hürde bei 1.100 USD gestoppt wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Seither dominiere allerdings eine steile Verkaufswelle, die mit dem Bruch der Unterstützungen bei 1.013 und 988 USD zwei Verkaufssignale binnen weniger Tage ausgelöst habe und den Wert bereits unter die wichtige Haltemarke bei 948 USD gedrückt habe.



Aktuell könne sich der Platinpreis wieder über der 948-USD-Marke halten, der Abverkauf der letzten Tage sei damit jedoch nicht beendet. Schon ein weiterer Verkaufsimpuls dürfte direkt bis 901 USD, das Tief vom September führen. Sollte dann auch die 888-USD-Marke unterschritten werden, dürfte der Einbruch direkt bis 850 und 822 USD gehen. An diesem markanten Tief aus dem Vorjahr sollte eine deutliche Erholung einsetzen. Ein kurzer Anstieg bis 988 und 1.002 USD sei dagegen jederzeit möglich, würde aber an der bärischen Lage wenig ändern. (01.12.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >