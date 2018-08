Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) befindet sich weiterhin in einer intakten Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



An der 800 USD-Marke würden die Marktteilnehmer nun versuchen schon seit Wochen einen Boden auszubilden. Doch noch sei diese Formation nicht bestätigt, denn in dieser Woche sei Platin erneut unter die 800-USD-Marke gerutscht. Eine schnelle Rückkehr über diese Unterstützungszone sei jetzt dringend nötig.



Aktuell notiere Platin knapp unter der 800,00 USD-Marke. Das letzte Verlaufstief liege bei 789 USD und bilde einen Support. Unter diese Marke sollte es aus der Sicht der Bullen nicht gehen, denn sonst würde ein weiterer schneller Abverkauf bis 770 USD drohen. Ein Hoffnungsschimmer für die Bullen wäre in dieser Woche ein Tagesschlusskurs über 811 USD. Sollte das klappen, dann könnte ein Anstieg bis 845 USD folgen. Ob die Bullen dann allerdings die Kraft hätten, die markante Hürde bei 845 USD zu überwinden, stehe jedoch auf einem anderen Blatt. (14.08.2018/ac/a/m)