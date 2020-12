Börsenplätze Pinduoduo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:

118,00 EUR -0,84% (03.12.2020, 17:04)



NASDAQ-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:

145,074 USD +0,70% (30.01.2020, 17:57)



ISIN Pinduoduo-Aktie:

US7223041028



WKN Pinduoduo-Aktie:

A2JRK6



Ticker-Symbol Deutschland Pinduoduo-Aktie:

9PDA



NASDAQ-Ticker-Symbol Pinduoduo-Aktie:

PDD



Kurzprofil Pinduoduo Inc.:



Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol Deutschland: 9PDA, NASDAQ-Ticker-Symbol: PDD) betreibt eine große chinesische E-Commerce-Plattform mit integrierten sozialen Netzwerken. Als Pionier von dynamischen Online-Einkaufserlebnissen baute das Unternehmen eine Plattform auf, die Onlinehandel mit sozialen Netzwerken kombiniert. Pinduoduo gehört zu den größten chinesischen E-Commerce-Plattformen und betreibt einen interaktiven virtuellen Marktplatz, auf dem sich die Nutzer austauschen können, während sie sich nach Produkten umsehen. Über Pinduoduo können Käufer Produktinformationen mit sozialen Netzwerken teilen und Freunde, Familie und soziale Kontakte einladen, um gemeinsam online einzukaufen. Die eigene IT-Infrastruktur verbindet Käufer und Verkäufer nahtlos. Außerdem baut das Unternehmen seine Kompetenzen in Big Data Analytics, künstlicher Intelligenz und Machine Learning für die Optimierung von Dienstleistungen und Anwendungen aus. (03.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinduoduo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Anbieters Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol Deutschland: 9PDA, NASDAQ-Ticker-Symbol: PDD) unter die Lupe.Neben Alibaba und JD.com ( ISIN US47215P1066 WKN A112ST ) sei Pinduoduo der dritte große E-Commerce-Anbieter in China. Der Aktienkurs des Herausforderers habe sich zuletzt deutlich dynamischer entwickelt als die Kurse der beiden Konkurrenten. Gleich aus mehreren Gründen sei Pinduoduo derzeit so interessant für Anleger. Es folge ein kompakter Überblick.Zumindest auf bereinigter Basis habe Pinduoduo im abgelaufenen Quartal erstmals einen Gewinn vorweisen können. Das bestärke die Hoffnung, dass Pinduoduos Social-Shopping-Geschäftsmodell langfristig tatsächlich nachhaltig profitabel sein könnte.Das Wachstum sei ohnehin eindrucksvoll: Auch dank Tencents sozialen Netzwerken habe das Unternehmen in fünf Jahren 731 Millionen Nutzer verzeichnen können. Damit rücke Pinduoduo dem Platzhirsch auf die Pelle: Alibaba habe zuletzt 742 Millionen Kunden gehabt.Schwächen habe Pinduoduo bislang bei der Monetarisierung seiner Nutzer. Das Unternehmen müsse noch in seine Bewertung hineinwachsen. JD.com und Alibaba seien profitabel und zudem mit ihren Geschäften breiter aufgestellt. Im Vergleich zu Alibaba und JD.com sei ein Investment in Pinduoduo spekulativerer Natur. Alle drei Aktien liegen auf Jahressicht deutlich im Plus und sind laufende "Aktionär"-Empfehlungen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link