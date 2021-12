NASDAQ-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:

Kurzprofil Pinduoduo Inc.:



Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) betreibt eine große chinesische E-Commerce-Plattform mit integrierten sozialen Netzwerken. Als Pionier von dynamischen Online-Einkaufserlebnissen baute das Unternehmen eine Plattform auf, die Onlinehandel mit sozialen Netzwerken kombiniert. Pinduoduo gehört zu den größten chinesischen E-Commerce-Plattformen und betreibt einen interaktiven virtuellen Marktplatz, auf dem sich die Nutzer austauschen können, während sie sich nach Produkten umsehen. Über Pinduoduo können Käufer Produktinformationen mit sozialen Netzwerken teilen und Freunde, Familie und soziale Kontakte einladen, um gemeinsam online einzukaufen. Die eigene IT-Infrastruktur verbindet Käufer und Verkäufer nahtlos. Außerdem baut das Unternehmen seine Kompetenzen in Big Data Analytics, künstlicher Intelligenz und Machine Learning für die Optimierung von Dienstleistungen und Anwendungen aus. (28.12.2021/ac/a/n)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Pinduoduo: NASDAQ-Flop 2021 mit -67,1% - AktiennewsDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des E-Commerce-Anbieters Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) unter die Lupe.Chinesische Internetaktien hätten 2021 einen schweren Stand an der Börse. Vor allem Pekings Regulierungswut gegenüber den Tech-Firmen des Landes schlage Anlegern auf den Magen. Auch aus der Wirtschaft seien zuletzt wenig ermutigende Nachrichten gekommen: Nachdem sich die chinesische Konjunktur zunächst schnell von dem durch die Corona-Pandemie verursachten Knick erholt habe, habe sich die Dynamik in den vergangenen Monaten wieder spürbar abgeschwächt - und mit ihr auch die Verbraucherausgaben.Die Aktie der E-Commerce-Plattform Pinduoduo habe sich dem nicht entziehen können. Binnen eines Jahres sei der Kurs von über 200 auf zeitweise weniger als 55 Dollar abgesackt. Durchwachsene Zahlen hätten ihr Übriges getan. Umsatz- und Nutzerwachstum seien im Jahresverlauf kontinuierlich zurückgegangen. (Ausgabe 50/2021)Tradegate-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:50,00 EUR -0,79% (28.12.2021, 10:11)