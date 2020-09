Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

40,605 EUR -1,14% (03.09.2020, 12:03)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (03.09.2020/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Philips muss beim Ergebnisausblick zurückrudern - das schmeckt Anlegern überhaupt nicht - AktienanalyseEs gibt schlechte Nachrichten von Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar gehe der Konzern angesichts der soliden Auftragslage weiterhin davon aus, in der zweiten Jahreshälfte zu Wachstum und einer verbesserten Profitabilität zurückzukehren. Der im Juli bei Vorlage der Halbjahreszahlen in Aussicht gestellte Margenanstieg für 2020 sei allerdings vom Tisch - es sei "nur" noch ein Wert auf dem Vorjahresniveau zu erwarten, habe der Konzern Anfang der Woche mitgeteilt. Hintergrund sei eine Teilstornierung eines Großauftrags der USA für Beatmungsgeräte. Von den im April durch die US-Regierung georderten 43.000 Geräten würden lediglich 12.300 ausgeliefert, habe es geheißen.Ärgerlich: Denn wegen des US-Großauftrags hätten die Niederländer etwa die Fertigung in den USA ausgebaut und dort mehrere hundert Mitarbeiter eingestellt. Die Reaktion der Anleger sei entsprechend ausgefallen: Auf Monatssicht sei es für das Papier rund fast acht Prozent nach unten gegangen. Die seit März laufende Erholung sei damit endgültig abgewürgt worden.Zwar sind die Analysten weiterhin positiv für die Philips-Aktie gestimmt - das durchschnittliche Kursziel liegt mit 46,41 Euro mehr als elf Prozent über dem aktuellen Stand, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 35/2020)Börsenplätze Philips-Aktie:Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:40,595 EUR -1,14% (03.09.2020, 11:50)