Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (28.07.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF).Das Zahlenwerk für das zweite Quartal 2021 habe umsatzseitig im Rahmen der Analysten-Prognose und des Marktkonsenses gelegen. Das bereinigte EBITA habe von unterproportional gestiegenen Herstellkosten und Abschreibungen profitiert und im Rahmen der Erwartungen gelegen. Auf berichteter Basis sei das Ergebnis von Rückstellungen in Höhe von 250 Mio. Euro aufgrund von Qualitätsproblemen bei Beatmungsgeräten belastet worden. Philips habe die Guidance für 2021 umsatzseitig bestätigt aber bei der bereinigten EBITA-Marge auf das untere Ende der bisherigen Spanne gesenkt.Die Aktie habe mit einem Kursabschlag (26.07.: -4%) reagiert. Philips beabsichtige ab Q3 2021, in einem Zeitraum von drei Jahren, ca. 36,8 Mio. eigene Aktien zu einem Transaktionsvolumen von bis zu 1,5 Mrd. Euro zurückzukaufen. Die Qualitätsprobleme bei Beatmungsgeräten, die innerhalb des ersten Halbjahres 2021 hohe Rückstellungen (500 Mio. Euro) nach sich gezogen hätten, betrachte der Analyst als einen belastenden Risikofaktor. Er habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. EPS: 1,61 (alt: 1,77) Euro) und 2022e (u.a. EPS: 1,82 (alt: 2,00) Euro) gesenkt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Philips-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 45,00 auf 41,00 Euro reduziert. (Analyse vom 28.07.2021)Börsenplätze Philips-Aktie:Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:38,505 EUR -0,47% (28.07.2021, 13:06)