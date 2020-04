Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:

39,95 EUR +1,10% (30.04.2020, 16:18)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

39,865 EUR +1,09% (30.04.2020, 16:19)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (30.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF).Das Zahlenwerk für das Q1/2020 habe umsatzseitig im Rahmen der Analystenerwartung gelegen. Ergebnisseitig sei die Entwicklung deutlich hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben. Die COVID-19 Pandemie habe sich sowohl fördernd als auch belastend auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt. In diesem Zusammenhang habe der Einbruch des bereinigten EBITA im Segment Personal Health (-57% y/y) negativ hervorgestochen. Trotz Umsatz- und Ergebniszuwächsen in den Segmenten Connected Care und Diagnosis & Treatment habe die deutliche Belastung von Personal Health nicht kompensiert werden können.Die Guidance für das Geschäftsjahr 2020 sei zurückgezogen worden. Ein konkreter Ausblick für 2020 sei nicht gegeben worden. Unter der Voraussetzung der Rückkehr zur Normalität in H2/2020 gehe Philips von einem moderaten organischen Umsatzwachstum sowie von einer Verbesserung der bereinigten Konzern-EBITA-Marge in 2020 aus. Die Dividende für 2019 solle ausschließlich in Form von Aktien statt in bar ausgeschüttet werden.Positiv werte Gottschalt den COVID-19 bedingten starken organischen Auftragseingang sowie die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms. Der Analyst habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2020e (u.a. EPS: 1,61 (alt: 1,85) Euro) und 2021e (EPS: 2,02 (alt: 2,09) Euro) reduziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Philips-Aktie: