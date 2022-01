Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Philips-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Philips-Aktie:

29,02 EUR -14,34% (12.01.2022, 11:36)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

29,01 EUR -14,17% (12.01.2022, 11:21)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext Amsterdam-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



Kurzprofil Koninklijke Philips N.V.:



Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcare-Konzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: Von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren. (12.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des niederländischen Medizintechnikkonzerns Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) unter die Lupe.Mit einem Kursverlust von gut zehn Prozent habe die Philips-Aktie am Mittwoch infolge einer sehr schwachen Geschäftsentwicklung in einem relativ freundlichen Gesamtmarkt negativ hervorgestochen. Eine Gewinnwarnung für das vierte Quartal habe die Erholungsansätze des Papiers der vergangenen Wochen zunichtegemacht.Philips rechne für das vierte Quartal mit einem Umsatz von 4,9 Mrd. Euro. Das liege etwa 350 Mio. Euro unter den vorherigen Erwartungen des Unternehmens. Das EBITA solle sich auf 650 Mio. Euro belaufen.Analyst David Adlington von der Bank JPMorgan habe von einer deutlichen Warnung für das vierte Quartal gesprochen. Die enttäuschenden Aussagen hätten am Vertrauen der Investoren genagt.Auch James Vane-Tempest vom Investmenthaus Jefferies habe sich enttäuscht gezeigt. Es seien zwar Belastungen durch Produktrückruf und Lieferengpässe erwartet worden, nicht aber in diesem Ausmaß.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)