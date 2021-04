Börsenplätze Philips-Aktie:



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (29.04.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF).Trotz weiterhin vorhandener Unsicherheiten in Bezug auf die Auswirkungen von COVID-19 auf globaler Ebene erwarte Philips für das laufende Geschäftsjahr 2021 nunmehr ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich (vorher: niedriges einstelliges Wachstum). Der Grund für diese leichte Anhebung liege laut Philips-Management in der verbesserten Nachfrage in den Bereichen "Diagnose & Treatment" und "Personal Health". Die Erhöhung der bereinigten EBITA-Marge um 60 bis 80 Basispunkte bleibe als Ziel weiterhin unverändert aufrecht.Ende März habe Philips die Unterzeichnung einer Vereinbarung über den Verkauf seiner Haushaltsgerätesparte an Hillhouse Capital für einen Unternehmenswert (EV) von EUR 3,7 Mrd. bekannt gegeben. Der Analyst gehe davon aus, dass dies ein positiver Katalysator für die Aktie sein werde, da die Bewertung des Vermögenswertes über Konsens ausgefallen sei (14,7 x EV/EBITDA inkl. Lizenzzahlungen auf Basis 2019; Konsens: rd. 12,5 x EV/EBITDA), aber auch weil Philips mit dieser Transaktion sein letztes großes, margenschwaches und nicht zum Kerngeschäft gehörendes Geschäft aufgebe. Nach Abschluss der Transaktion erwarte das Unternehmen einen Barerlös nach Steuern und transaktionsbezogenen Kosten in Höhe von ca. EUR 3 Mrd. Darüber hinaus werde Philips jährliche Zahlungen in Höhe von EUR 60 Mio. im Rahmen eines Markenlizenzvertrags erhalten.Segmentweise habe "Personal Health"(u.a. Körperpflege, Haushaltsgeräte, Mundpflege und Mutter & Kind Pflege) mit einem Umsatzwachstum von 17% auf EUR 1,58 Mrd. positiv hervorgestochen, wobei hier auch die Profitabilität deutlich habe verbessert werden können. So sei die EBITA-Marge um 700 Basispunkte von 7,3% auf 14,3% nach oben geklettert. Die Erlöse im Bereich Personal Care seien zweistellig gestiegen und im Bereich Oral Healthcare sei ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich erzielt worden.Im Berichtsquartal habe der Gesamtumsatz um 3,7% auf EUR 3,83 Mrd. zulegen können. Auf vergleichbarer Basis hätten sich die Erlöse um 9% verbessert, Analysten hätten hier lediglich ein Plus von 6% erwartet. Das adjustierte EBITA(operativer Gewinn vor Amortisationen) habe um 74,0% auf EUR 362 Mio. erhöht werden und damit die Erwartungen von EUR 326 Mio. klar übertreffen können. Die bereinigte EBITA-Marge sei im Jahresvergleich von 5,6% auf 9,5% gestiegen. Aufgrund eines Qualitätsproblems bei einem Bauteil für bestimmte Produkte bei Beatmungsgeräten habe Philips jedoch EUR 250 Mio. an Rückstellungen bilden müssen.Wenngleich das Ergebnis im ersten Quartal von einer millionenschweren Rückstellung belastet worden sei, habe Philips einen soliden Start ins neue Jahr verzeichnet. Die Analystenerwartungen seien recht deutlich übertroffen und der Ausblick leicht angehoben worden. Alles in allem betrachte der Aanlyst Philips als attraktives Investment im Gesundheitsbereich, wobei die immer klarer werdende Ausrichtung an der Börse mithöheren Bewertungsmultiples honoriert werden dürfte.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt deshalb seine Empfehlung auf "kaufen". Das Kursziel von EUR 54,00 basiere auf einem Peer Group-Vergleich und spiegle auf Basis 2022 dennoch einen Bewertungsabschlag von 6% (Mittelwert aus KGV, EV/Sales, EV/EBIT) gegenüber den Vergleichsunternehmen aus dem Medizintechnik-Sektor wider. (Analyse vom 29.04.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity