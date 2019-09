Tradegate-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

64,68 EUR +0,09% (23.09.2019, 12:14)



NYSE-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

71,20 USD -0,71% (21.09.2019, 00:30)



ISIN Philip Morris International-Aktie:

US7181721090



WKN Philip Morris International-Aktie:

A0NDBJ



Ticker-Symbol Philip Morris International-Aktie NYSE-Euronext:

PM



Kurzprofil Philip Morris International Inc.:



Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) ist der global gesehen größte Hersteller von Tabakprodukten. Der Hauptsitz befindet sich in New York. Entstanden ist der Konzern in seiner heutigen Gestalt Ende März 2008 durch einen Spin-off vom bisherigen Mutterkonzern Altria Group. Die wohl bekannteste Marke des Unternehmens ist Marlboro, die weltweit die stärksten Verkaufszahlen hat. (23.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philip Morris-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter de Lupe.Philip Morris halte 38% an JUUL, dem erfolgreichsten Produzenten von E-Zigaretten. Jetzt gebe es eine aggressive Kampagne gegen E-Zigaretten. Dabei verweise der Börsenexperte darauf, dass das Kerngeschäft von Philip Morris weiterhin der Zigaretten-Handel und -Vertrieb sei. Wenn E-Zigaretten irgendwann vom Markt verschwinden würden, dann könnte das Kerngeschäft von Philip Morris deutlich besser laufen. Philip Morris hat mittlerweile viele Milliarden an Marktkapitalisierung verloren und man kann auf dem aktuellen Niveau zugreifen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.09.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Philip Morris International-Aktie: