Tradegate-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

74,16 EUR +1,34% (23.11.2017, 22:25)



NYSE-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

84,05 USD +0,12% (23.11.2017, 19:01)



ISIN Philip Morris International-Aktie:

US7181721090



WKN Philip Morris International-Aktie:

A0NDBJ



Ticker-Symbol Philip Morris International-Aktie NYSE-Euronext:

PM



Kurzprofil Philip Morris International Inc.:



Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) ist der global gesehen größte Hersteller von Tabakprodukten. Der Hauptsitz befindet sich in New York. Entstanden ist der Konzern in seiner heutigen Gestalt Ende März 2008 durch einen Spin-off vom bisherigen Mutterkonzern Altria Group. Die wohl bekannteste Marke des Unternehmens ist Marlboro, die weltweit die stärksten Verkaufszahlen hat. (24.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philip Morris International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) unter die Lupe.Die Probleme des US-Konzerns, die auch schwer auf der Aktie lasten würden, seien offensichtlich: Aufgrund von Anti-Raucher-Kampagnen, einer extrem hohen Tabaksteuer und Werbeverboten gehe die Anzahl der Raucher seit vielen Jahren zurück. Doch die neue E-Zigarette namens IQOS solle helfen und das Umsatzwachstum wieder ankurbeln.Dank des neuen fundamentalen Trends habe die Philip Morris International-Aktie Anfang September im Bereich 77 USD die Bodenbildung abgeschlossen und einen neuen Aufwärtstrend ausgebildet. Anleger, die nach einem defensiven Wert mit solider Dividendenrendite suchen würden, könnten bei Philip Morris eine erste Position eröffnen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2018)Börsenplätze Philip Morris International-Aktie: