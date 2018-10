Tradegate-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) ist der global gesehen größte Hersteller von Tabakprodukten. Der Hauptsitz befindet sich in New York. Entstanden ist der Konzern in seiner heutigen Gestalt Ende März 2008 durch einen Spin-off vom bisherigen Mutterkonzern Altria Group. Die wohl bekannteste Marke des Unternehmens ist Marlboro, die weltweit die stärksten Verkaufszahlen hat. (28.10.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philip Morris International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) unter die Lupe.Trotz des schwierigen Marktumfelds sei es für die Philip Morris International-Aktie zuletzt nach oben gegangen. Unterstützung habe es u.a. von guten Quartalszahlen des US-Tabakwarenherstellers gewesen, die die Erwartungen deutlich übertroffen hätten. Und das Chartbild des US-Titels mache Lust auf mehr. Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie bei ca. 90 USD hätte die Philip Morris International-Aktie erstmal Luft bis in den Bereich bei 97/98 USD, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.10.2018)Börsenplätze Philip Morris International-Aktie: