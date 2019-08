XETRA-Aktienkurs Philip Morris International-Aktie:

65,01 Euro +0,11% (28.08.2019)



65,00 Euro +0,54% (28.08.2019, 15:03)



USD 72,15 +0,63% (28.08.2019, 15:05, vorbörslich)



US7181721090



A0NDBJ



PM



Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) ist der global gesehen größte Hersteller von Tabakprodukten. Der Hauptsitz befindet sich in New York. Entstanden ist der Konzern in seiner heutigen Gestalt Ende März 2008 durch einen Spin-off vom bisherigen Mutterkonzern Altria Group. Die wohl bekannteste Marke des Unternehmens ist Marlboro, die weltweit die stärksten Verkaufszahlen hat.

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Philip Morris International-Aktienanalyse von Analyst Michael Lavery von Piper Jaffray:Aktienanalyst Michael Lavery von Piper Jaffray empfiehlt die Aktien des US-amerikanischen Tabakwarenherstellers Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin überzugewichten.Den Ausverkauf bei Philip Morris International sollten Anleger als Einstiegsgelegenheit betrachten. Jegliche Befürchtungen wegen eines möglichen Zusammengehens mit Altria seien schon im Aktienkurs eingepreist, so die Analysten von Piper Jaffray.Falls es zu keinem Deal mit Altria komme, dürfte es eine Kurserholung geben. Die Gründe für eine Fusion seien nicht klar ersichtlich, urteilt Analyst Michael Lavery.Die Analysten von Piper Jaffray bestätigen in ihrer Philip Morris International-Aktienanalyse das Votum "overweight" sowie das Kursziel von 105,00 USD.Börsenplätze Philip Morris International-Aktie: