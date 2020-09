Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lange Zeit hatten wir den Kursverlauf der wichtigsten US-Halbleiterunternehmen als unterstützenden Marktfaktor ins Feld geführt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich habe der SOX den Frühjahrsrückschlag schnell überwunden und neue Rekordstände verbuchen können. Doch jetzt sei möglicherweise ein (temporäres) Umdenken nötig, denn im Anschluss an ein neues Allzeithoch (2.382 Punkte) hätten die konjunktursensiblen Halbleitertitel in der letzten Woche einen scharfen "U-Turn" hinnehmen müssen. Charttechnisch schlage sich diese Entwicklung in der Ausprägung einer Kerze mit markantem Docht nieder. Besonders bemerkenswert sei, dass das negative Candlestickmuster im Bereich des oberen Bollinger Bandes (akt. bei 2.351 Punkten) bzw. der 138,2%-Fibonacci-Projektion der Frühjahrskorrektur (2.270 Punkten) ausgeprägt worden sei. Auf Tagesbasis habe sich zuvor eine Tageskerze "komplett außerhalb" der Bollinger Bänder ausgebildet. Last but not least, spiegele eine negative Divergenz im Verlauf des Wochen-RSI die Gefahr einer temporären Trendwende wider. Die alten Ausbruchsmarken bei rund 2.000 Punkten würden dabei eine wichtige Rückzugszone definieren. (07.09.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.