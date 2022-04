Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mehr als einen verstohlenen Blick sind derzeit zudem die Goldminentitel wert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich habe sich der Philadelphia Gold/Silver Index im bisherigen Jahresverlauf deutlich von der Schlüsselzone bei rund 115 Punkten nach oben absetzen können. Zur Erinnerung: Dieses Level definiere die Nackenlinie der langfristigen Bodenbildung seit dem Jahr 2013. Mit dem Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends sowie dem Spurt über das Hoch vom November 2021 bei 145 Punkten seien im Verlauf des 1. Quartals weitere konstruktive Signale gefolgt. Besonders letztere Weichenstellung sorge für den Abschluss eines kleinen Doppelbodens. Das rechnerische Anschlusspotenzial aus dieser unteren Umkehr lasse sich auf rund 28 Punkte taxieren, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel von rund 173 Punkten führe. Das Interessante an dieser Formation sei, dass sie einen Anstieg über die Hochpunkte der letzten Jahre bei 165/167/166 Punkten nahelege. Gelinge dieser Befreiungsschlag, könne die Kursentwicklung seit Mai 2020 gleichzeitig als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden.



Es lägen derzeit also zwei trendbestätigende Kursmuster vor. Im übertragenen Sinn beginne deshalb möglicherweise ein charttechnisches Rad in das andere zu greifen. Aus der Höhe der beschriebenen Tradingrange ergebe sich ein Anschlusspotenzial von rund 50 Punkten. D. h. das im Erfolgsfall aktivierte Kursziel "rechtfertige" einen Anstieg über die Marke von 200 Punkten - immerhin Niveaus, welche der Philadelphia Gold/Silver Index seit 2012 nicht mehr gesehen habe. Die große Bodenbildung der letzten Jahre impliziere zumindest einen Kursanstieg bis in den Bereich von gut 190 Punkten. Zusammen mit einem Fibonacci-Projektions-Level entstehe hier ein wichtiges Etappenziel. Der Goldminensektor befinde sich somit derzeit in einer doppelt attraktiven Ausgangslage, zumal auch der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal generiere. Eine zusätzliche Dimension eröffne Anlegern derzeit noch ein Blick auf den Ratio-Chart im Vergleich zum eigentlichen Goldpreis. Nach dem Bruch des Abwärtstrends seit 2006 liege hier inzwischen auch eine langjährige Bodenbildung vor. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte der Philadelphia Gold/Silver Index die Marke von 145 Punkten nicht mehr nachhaltig unterschreiten. (07.04.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



