Im Zuge nur leichter Verbesserungen von Covid-19 Patienten mit leichten Symptomen in einer größeren Phase-3-Studie des Medikaments Remdesivir von Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) habe die Aktie des US-Pharmakonzerns um 3,2% nachgegeben.



Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) seien wegen einer Enttäuschung bei der Medikamentenentwicklung sogar um 7,2% gefallen. Hier habe es nicht die erhofften Resultate bei einer sogenannten Phase-3-Studie bei einer neuen Therapie gegen Brustkrebs gegeben.



Gestern nach US-Börsenschluss sei bekannt geworden, dass Western Union (ISIN: US9598021098, WKN: A0LA17, Ticker-Symbol: W3U, NYSE-Symbol: WU) seinen Konkurrenten MoneyGram (ISIN: US60935Y2081, WKN: A1JNTV, Ticker-Symbol: 9M1N) akquirieren möchte. Auch wenn beide Unternehmen keine Stellungnahme abgegeben hätten, habe der Markt diesen Übernahmegerüchten doch eine hohe Wahrscheinlichkeit zugemessen. Die Aktie von MoneyGram habe nachbörslich um bis zu 74% zugelegt. (02.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Ein Konsortium von drei Beteiligungsgesellschaften hat die Übernahme des viertgrößten spanischen Mobilfunk- und Festnetzanbieters Masmovil Ibercom (ISIN: ES0184696104, WKN: A2PAUU, Ticker-Symbol: 0WIA) für EUR 22,5 je Aktie (Prämie von 20% vs. Freitags-Schlusskurs) bekanntgegeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) sei einer Stützung durch den deutschen Staat einen entscheidenden Schritt nähergekommen, nachdem der Aufsichtsrat des Konzerns am Montag für das Hilfspaket im Volumen von EUR 9 Mrd. gestimmt und seinen Aktionären empfohlen habe, auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni das Konzept mitzutragen.