Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (04.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Pfizer habe am Dienstag die Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Und die könnten sich sehen lassen. Sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis werde das Unternehmen für das Gesamtjahr deutlich optimistischer, was auch an den Umsätzen mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty liege, der mit BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) entwickelt worden sei.In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021 seien die Umsätze um 45 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar nach oben geschnellt. 4,9 Milliarden Dollar würden dabei auf das Impfstoff-Segment entfallen. Einen vergleichbaren Anstieg habe Pfizer auch beim Ergebnis je Aktie verzeichnet, welches um 47 Prozent auf 0,93 Dollar pro Papier habe zulegen können.Für 2021 stelle Pfizer nun einen Umsatz von 70,5 bis 72,5 Milliarden Dollar in Aussicht (zuvor 59,4 bis 61,4 Milliarden Dollar). Das bereinigte Ergebnis je Aktie solle sich zwischen 3,55 und 3,65 Dollar einfinden. Zuvor habe das Unternehmen mit einem Gewinn von 3,10 bis 3,20 pro Papier gerechnet.Gut ein Drittel des gesamten Jahresumsatzes solle dabei der Corona-Impfstoff Comirnaty beisteuern. Hier sei Pfizer vor den Zahlen von einem Umsatzbeitrag von 15 Milliarden Dollar ausgegangen. Nun sollten es satte 26 Milliarden Dollar werden - diese Hausnummer sei auch ein Fingerzeig an BioNTech.Pfizer profitiere ganz klar von der Impfstoff-Kooperation mit BioNTech. Allerdings sei bei dem Pharma-Wert keine derart dynamische Aufwärtsbewegung zu erwarten, wie es in den letzten Wochen bei der Aktie des Mainzer Partners zu beobachten gewesen sei. Die Pfizer-Aktie eignet sich für konservative, langfristig ausgerichtete Anleger, die auch auf attraktive Dividendenrenditen aus sind, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.