Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

29,115 EUR +0,54% (10.03.2021, 10:32)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

34,45 USD +0,29% (09.03.2021)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (10.03.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE).Das Zahlenwerk für das vierte Quartal 2020 (testiert) habe den Eckdaten (Umsatz, bereinigtes EPS) von Anfang Februar entsprochen. Demnach sei die Guidance für das abgelaufene Geschäftsjahr umsatzseitig erreicht worden, aber beim bereinigten EPS verfehlt. Für das Geschäftsjahr 2021 erwarte Pfizer sowohl einen Umsatz- als auch einen Ergebnisanstieg, wobei der zusammen mit BioNTech entwickelte COVID-19-Impfstoff 15 Mrd. USD vom Umsatz und 0,60 USD vom bereinigten EPS ausmachen solle. Durch die erfolgte Abspaltung von Upjohn in Q4 2020 konzentriere sich Pfizer verstärkt auf das Biopharma-Geschäft.Mit der in den Therapiegebieten diversifizierten und bei den Medikamentenkandidaten umfangreichen Entwicklungspipeline sehe der Analyst Pfizer gut aufgestellt, um das Behandlungsportfolio zu erweitern und zukünftigen Patentabläufen entgegenzuwirken sowie um die Mittelfristziele bis 2025 zu erreichen. Seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. bereinigtes EPS: 3,15 USD; berichtetes EPS: 2,95 USD) und 2022e (bereinigtes EPS: 2,82 USD; berichtetes EPS: 2,26 USD) hätten Bestand.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Pfizer-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 36,00 auf 35,00 USD gesenkt. (Analyse vom 10.03.2021)Börsenplätze Pfizer-Aktie: