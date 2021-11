Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (24.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der BioNTech-Partner Pfizer habe am Mittwoch Klage gegen einen ehemaligen Mitarbeiter erhoben. Der Grund: Der Mitarbeiter solle wichtige Dokumente und Geschäftsgeheimnisse des US-Konzerns abgezapft und anschließend im Internet verbreitet haben. An der Börse hätten die Anleger unbekümmert auf die Nachricht reagiert.Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" sowie das Online-Portal Law360.com übereinstimmend berichten würden, solle der Pfizer-Mitarbeiter Chun Xiao Li rund 12.000 Dokumente hochgeladen haben. Die Files sollten auch Daten zum BioNTech-Pfizer Corona-Impfstoff und andere Geschäftsgeheimnisse enthalten. Pfizer habe deshalb Klage beim zuständigen Bundesbezirksgericht im südlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht. Pfizer glaube zudem, dass Li zum Konkurrenten Xencor habe überlaufen wollen.An der Börse habe die Nachricht vom Daten-Diebstahl die Anleger kalt gelassen: Die Pfizer-Aktie habe am Mittwoch um die Nulllinie gependelt und zuletzt bei 51,08 Dollar notiert. Damit würden sich die Papiere weiter auf hohem Niveau behaupten.Anleger, die bei der Pfizer-Aktie investiert sind, lassen die Gewinne weiter laufen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link