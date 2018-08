Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

35,62 EUR -0,17% (09.08.2018, 12:16)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

41,41 USD +1,40% (08.08.2018, 22:03)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (09.08.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktie wie eine Rakete! ChartanalyseDas Papier des US-Pharmaunternehmens Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) hat sich vor einigen Tagen dynamisch über seine Jahreshochs hinweggesetzt und damit ein frisches Kaufsignal aufgestellt. Nun beschleunigt der Wert wie eine Rakete, markante Widerstände sind nämlich weggefegt worden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Übergeordnet könne das US-Pharmaunternehmen Pfizer auf einen langfristigen Aufwärtstrendkanal zurückblicken, innerhalb dessen es gelungen sei zu Beginn dieses Jahres ein erstes markantes Verlaufshoch bei 39,43 US-Dollar zu setzen. Nur zwei Wochen später sei die Marke von rund 33,00 US-Dollar einem ausgiebigen Test unterzogen worden, anschließend habe aber eine rasche Stabilisierung sowie eine Seitwärtsbewegung zwischen grob 34,50 und rund 37,00 US-Dollar eingesetzt.Erst Anfang Juli hätten wieder vermehrt Käufe eigesetzt und die Aktie zunächst an 38,00 US-Dollar aufwärts gedrückt. In der vorangegangenen Analyse von 26. Juli 2018 sei bereits auf einen raschen Test der Jahreshochs hingewiesen worden, Pfizer sei jedoch über sein Ziel hinausgeschossen und habe im heutigen Handel sogar ein Verlaufshoch von 41,35 US-Dollar markiert. Aufgrund fehlender Widerstände sei die aktuell laufende Rally erst zustande gekommen. Investierte Anleger sollten jedoch ihre Stops nun enger nachziehen, könnten aber noch investiert bleiben. Technisch sei noch genügend Spielraum für ein frisches Long-Investment auf der Oberseite vorhanden.Aus der charttechnischen Berechnung könnte das Papier von Pfizer jetzt sogar bis in den Bereich von 42,14 US-Dollar vordringen, das dem Niveau des 161,8% Fibonacci-Retracement-Levels entspreche. Eine überschießende Welle hätte sogar Platz bis auf 42,50 US-Dollar, allerdings sollte man sich auf einen derart steilen Anstieg nicht zwangsläufig verlassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pfizer-Aktie: