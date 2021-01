Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Die Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (12.01.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) weiterhin zu verkaufen.Wie Pfeiffer Vacuum gestern (11.01.) bekannt gegeben habe, sei der Umsatz in Q4/2020 voraussichtlich auf ca. 162 (165,5; Analystenschätzung: 153,6; Marktkonsens: 153,3; Unternehmensausblick: ca. 152) Mio. Euro weniger deutlich als erwartet gesunken. Zudem habe sich das Unternehmen neue mittelfristige strategische Ziele gesetzt. Für die nächsten drei bis fünf Jahre rechne Pfeiffer Vacuum mit einem steigenden Marktanteil durch Wachstum aus eigener Kraft sowie durch Übernahmen. Der Umsatz solle "wesentlich" steigen und die Profitabilität sich "erheblich" verbessern. Genaue Zahlen wolle Pfeiffer Vacuum erst nach einer genaueren Analyse nennen. Die bisherigen Ziele aus dem Jahr 2018 seien damit aber hinfällig. In Reaktion auf die Meldung habe die Aktie deutlich um 11,0% zulegen und ein neues Allzeithoch erreichen können. Jost behalte seine EPS-Prognosen bei (2020e: 3,26 Euro; 2021e: 4,95 Euro).Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Pfeiffer Vacuum-Aktie (Dividendenerwartung des Analysten: 1,70 Euro/Aktie) weiterhin mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel werde von 143 Euro auf 147 Euro erhöht. (Analyse vom 12.01.2020)Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: