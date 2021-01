Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Die Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (14.01.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum: Neues Rekordhoch - AktienanalyseDer Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) hat im vergangenen Jahr trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise kaum an Umsatz verloren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorläufigen Berechnungen zufolge hätten die Erlöse bei etwa 616 Mio. Euro gelegen - und damit nur etwa drei Prozent unter dem Vorjahreswert. Im letzten Jahresviertel hätte der Umsatz mit etwa 162 Mio. Euro rund zehn Mio. höher gelegen als im dritten Quartal, habe es aus der Firmenzentrale geheißen. Das sei auch mehr gewesen, als das Management zuletzt in Aussicht gestellt habe.Ferner habe das Unternehmen angekündigt, seine Ziele für die kommenden Jahre zu überarbeiten. Ausgehend von der aktuellen Geschäftsentwicklung und Fortschritten bei der Umsetzung strategischer Wachstumsinvestitionen erwarte der Vorstand in den nächsten drei bis fünf Jahren nun eine Erhöhung des Marktanteils durch organisches Wachstum und Akquisitionen, eine wesentliche Steigerung der Umsatzerlöse und eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Detaillierte Zahlen solle es nach einer genaueren Analyse geben. Bisher habe sich der Konzern vorgenommen, bis 2025 eine stärkere Nummer Zwei im Wettbewerb zu werden und einen Marktanteil von 20 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 20 Prozent zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: