Kursziel

Pfeiffer Vacuum-Aktie

(EUR) Rating

Pfeiffer Vacuum-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 132 Buy Kepler Cheuvreux Craig Abbott 08.08.2017 147 Halten Independent Research Markus Friebel 03.08.2017 142 Hold Warburg Research Eggert Kuls 03.08.2017 - Halten DZ BANK Harald Schnitzer 02.08.2017 119 Sell Hauck & Aufhäuser Henning Breiter 02.08.2017 162 Accumulate Equinet Cengiz Sen 28.07.2017 146 Buy Commerzbank Adrian Pehl 19.07.2017 148 Buy HSBC Philip Saliba 26.06.2017

Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

144,951 EUR +0,27% (15.08.2017, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

144,55 EUR (14.08.2017)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (15.08.2017/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Pfeiffer Vacuum-Aktie (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV) nach Quartalszahlen zu? 162 oder 119 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Pfeiffer Vacuum-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Pfeiffer Vacuum hat am 02. August seine Quartalszahlen vorgelegt. Im ersten Halbjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 276,2 Mio. Euro (23,9% über Vorjahr) und erreichte dabei ein EBIT von 35,9 Mio. Euro (33,3% über Vorjahr). Das Periodenergebnis je Aktie betrug somit 2,52 Euro (33,3% über Vorjahr).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Pfeiffer Vacuum-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von der equinet AG, Cengiz Sen, in einer Aktienanalyse am 28.07.2017 sein "accumulate"-Votum für die Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde von 124,00 auf 162,00 Euro erhöht. Das Unternehmen sollte Anfang August starke Quartalszahlen vorlegen und die Jahresprognosen erhöhen, so der Analyst. Die Marktschätzungen erschienen ihm immer noch zu niedrig.Die niedrigste Kursprognose für die Pfeiffer Vacuum-Aktie kommt von Hauck & Aufhäuser und liegt bei 119,00 Euro. Eggert Kuls, Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, hat am 02.08.2017 den Titel von "hold" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 115,00 auf 119,00 Euro angehoben. Er habe trotz der enttäuschenden Margenentwicklung seine Schätzungen für das Aßlarer TecDAX-Unternehmen nach oben revidiert und nun die Übernahme des US-Unternehmens Nor-Cal und den besser als erwartet ausgefallenen Auftragseingang berücksichtigt. Der Aktienkurs der Pfeiffer Vacuum AG sei der operativen Entwicklung weit enteilt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Pfeiffer Vacuum-Aktie auf einen Blick: