Kurzprofil PetMed Express Inc.:



Die PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, WKN: 121843, Ticker-Symbol: PQM, Nasdaq-Symbol: PETS) ist ein Unternehmen aus der Branche Pharma aus den USA. Das Unternehmen vertreibt verschreibungspflichtige und rezeptfreie Haustierpräparate sowie andere Gesundheitsprodukte für Hunde und Katzen. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Nasdaq, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index NASDAQ Composite Index gelistet. (20.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PetMed Express-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, WKN: 121843, Ticker-Symbol: PQM, Nasdaq-Symbol: PETS) unter die Lupe.Der Betreiber einer Versandapotheke für Tiermedikamente in den USA habe im abgelaufenen Quartal vom beschleunigten Trend hin zu Online-Bestellungen profitiert und in jeder Hinsicht kräftig zugelegt. Die Markterwartungen habe das Unternehmen aber dennoch verfehlt. Das zeige sich am Montag ganz deutlich in der Kursentwicklung. Die PetMed Express-Aktie sei nach dem US-Handelsstart stark unter Druck geraten."Der Aktionär" habe die PetMed Express-Aktie im September 2019 zu 15,95 Euro als spekulativen Kauf empfohlen. Die Wette sei voll aufgegangen: Zeitweise habe sich der Kurs mehr als verdoppelt. Statt einem erneuten Anlauf auf das Mehrjahreshoch bei 38,29 Euro gehe es nach den Zahlen jedoch zunächst um rund 15% bis in den Bereich von 30 Euro abwärts. Spätestens wenn die PetMed Express-Aktie auf den mehrfach nachgezogenen Stoppkurs bei 26 Euro falle, sollten investierte Anleger Gewinne mitnehmen. Die Rendite läge in diesem Fall immer noch bei starken 63%, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2020)Börsenplätze PetMed Express-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PetMed Express-Aktie:29,69 EUR -16,37% (20.07.2020, 18:48)