Der Hauptgrund für den überproportionalen Rückgang der europäischen Leitindices liegc in dem erneuten Lockdown in vielen europäischen Ländern. Die Nervosität sei erneut gestiegen, weshalb auch die Volatilität wieder zugenommen habe. Diese gestiegene Volatilität müsse aber nicht automatisch weiter fallende Kurse bedeuten. Im Gegenteil: Kaufgelegenheiten würden momentan durchaus näher rücken. Denn die weltweite ökonomische Situation unterscheide sich von der Lage im März ganz erheblich: Während damals mehr oder weniger die ganze Welt in den Lockdown gegangen sei, sei das diesmal lediglich in Europa der Fall. Die USA und die Volksrepublik China hingegen würden ihre Wirtschaft nicht herunterfahren. Vor diesem Hintergrund könne es bereits in nächster Zeit sinnvoll sein - abhängig vom individuellen Risiko-Rendite-Profil - die Rücksetzer für Käufe zu nutzen.



Goldpreis bleibe aussichtsreich



Zugleich bleibeGold weiterhin ausgesprochen attraktiv. Zwar profitiere das Edelmetall aktuell nicht von den fallenden Aktienkursen, der Aufwärtstrend sei aber unverändert intakt. Der Goldpreis befinde sich seit Juni in einer ruhigen, unaufgeregten Konsolidierung und bleibe aussichtsreich.



Fazit: Die Kapitalmärkte seien nach aktuellem Stand weit von einer Wiederholung der Entwicklungen im März/April 2020 entfernt, da auch die globale ökonomische Konstellation eine ganz andere sei, als dies im Frühjahr der Fall gewesen sei. Entsprechend würden sich die Kreditmärkte relativ entspannt zeigen, signifikante Ausschläge der High Yield Spreads seien bisher nicht zu beobachten. Anleger würden also gut daran tun, die weiteren Entwicklungen vor allem an den Aktienmärkten aufmerksam, aber ohne Nervosität zu beobachten und für sie passende Gelegenheiten zu identifizieren. (02.11.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die US-Präsidentschaftswahl steht diese Woche weltweit im Fokus, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG.Hilfreich für die Aktienmärkte wäre ein klarer Wahlausgang, der eine Hängepartie vermeide. Vor allem die europäischen Leitindices könnten Stabilität gebrauchen, da sie in den vergangenen 14 Tagen teilweise erhebliche Rücksetzer hätten hinnehmen müssen - deutlich stärker als die US-amerikanischen Leitindices. Aber auch dort finde derzeit eine Konsolidierung statt, wie vor allem die Kursrückgänge bei führenden Technologie-Titeln in der vergangenen Woche trotz teilweise sehr starker Zahlen und sogar übertroffener Erwartungen zeigen würden.