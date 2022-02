ASX-Aktienkurs Perseus Mining-Aktie:

1,505 AUD -2,59% (03.02.2022, 06:10)



ISIN Perseus Mining-Aktie:

AU000000PRU3



WKN Perseus Mining-Aktie:

A0B7MN



Ticker-Symbol Perseus Mining-Aktie:

P4Q



ASX Ticker-Symbol Perseus Mining-Aktie:

PRU



Kurzprofil Perseus Mining Ltd.:



Perseus Mining Ltd. (ISIN: AU000000PRU3, WKN: A0B7MN, Ticker-Symbol: P4Q, ASX-Ticker-Symbol: PRU) ist ein australisches Unternehmen aus dem Sektor Rohstoffe. (03.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Perseus Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Perseus Mining-Aktie (ISIN: AU000000PRU3, WKN: A0B7MN, Ticker-Symbol: P4Q, ASX-Ticker-Symbol: PRU) unter die Lupe.Die Perseus Mining-Aktie könne sich in einer für Minenaktien schwierigen Marktphase ganz gut halten können. Das sei auch gerechtfertigt, denn der australische Konzern wachse seit Jahren und seine mittlerweile drei Projekte würden gut laufen. Nun habe Perseus Mining von Resolute Mining einen 15%-igen Anteil an Orca Gold erworben, die ein Goldprojekt in Sudan betreibe. Und das afrikanische Land sei nicht wirklich für Stabilität bekannt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.02.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Perseus Mining-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Perseus Mining -Aktie:0,934 EUR -4,97% (03.02.2022, 19:52)