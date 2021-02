Tradegate-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

Kurzprofil Pernod Ricard:



Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI) ist ein französischer Spirituosenkonzern, der 1975 aus der Fusion der Unternehmen Pernod und Ricard, die die gleichnamigen Anisées vertrieben haben, entstanden ist. (15.02.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pernod Ricard-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des französischen Spirituosenkonzerns Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI).Die Umsatzzahlen für das Q2 2020/21 (31.12.; berichtet: -8% y/y auf 2,75 Mrd. Euro; organisch: -2% y/y) seien besser als von Lusebrink erwartet (2,60 Mrd. Euro bzw. organisch: -5% y/y) ausgefallen und hätten den Marktkonsens übertroffen. Auch die Ergebniskennzahlen (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis -11% y/y auf 1,59 Mrd. Euro; Analystenschätzung: 1,48 Mrd. Euro) seien mehrheitlich besser als von Lusebrink erwartet ausgefallen (Ausnahme: berichtetes Nettoergebnis), hätten beim bereinigten Nettoergebnis aber unterhalb des Marktkonsens gelegen.Für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.06.) gebe der Konzern weiterhin keinen konkreten Ausblick, rechne aber v.a. dank des anziehenden Geschäfts in den wichtigen Märkten China, Indien und den USA mit der Rückkehr zu einem organischen Umsatzwachstum.Lusebrink hebe seine Erwartungen für 2021 (u.a. EPS berichtet: 5,12 (alt: 5,26) Euro; EPS bereinigt: 5,56 (alt: 5,26) Euro; DPS: 2,78 (alt: 2,63) Euro) und 2022 (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 6,43 (alt: 6,11) Euro; DPS: 3,22 (alt: 3,06) Euro) mehrheitlich an. Einer Erholung des Geschäfts in China, Indien und den USA stünden v.a. die anhaltenden Belastungen durch die Pandemie für den Reiseeinzelhandel und das Außer-Haus-Geschäft entgegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pernod Ricard-Aktie: