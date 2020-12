Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PerkinElmer Inc.:



PerkinElmer (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) ist ein breitgefächertes, weltweit tätiges Technologieunternehmen in den USA, das Produkte und Systeme für diagnostische, pharmazeutische, umwelttechnische, industrielle und Servicemärkte entwickelt, produziert und verkauft. Das Unternehmen bietet Gesundheits- und Sicherheitsprodukte für Mensch und Umwelt an. Zu den Produkten gehören beispielsweise Früherkennungssysteme für genetische Krankheiten, aber auch Reinigungsprodukte für die Trinkwasseraufbereitung. Es bietet umfangreiche Produktpaletten, um vollständige Labors einrichten zu können - von den nötigen Geräten wie Röntgenscannern bis hin zu den dazu nötigen Daten verarbeitenden Softwares. Das Unternehmen operiert in über 150 Ländern und wurde 1947 in Massachusetts gegründet. (17.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PerkinElmer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PerkinElmer Inc. (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) unter die Lupe.Im Dezember 2017 habe PerkinElmer die Übernahme der in Lübeck beheimateten Euroimmun unter Dach und Fach gebracht. Damit hätten die Amerikaner das Diagnostik-Segment gestärkt. Gerade in Zeiten von Corona brumme dieses Geschäft, nun habe PerkinElmer für ein weiteres Produkt die wichtige CE-Kennzeichnung erhalten.Wie PerkinElmer bereits am Montag mitgeteilt habe, sei die Markteinführung des CE-gekennzeichneten EURORealTime SARS-CoV-2/Influenza A/B für den Direktnachweis von SARS-CoV-2 sowie Influenzaviren vom Typ A und Typ B erfolgt. Dieser ergänze das Testportfolio für die Covid-19-Akutdiagnostik und unterstütze die Differenzialdiagnostik von Infektionen mit SARS-CoV-2 und Influenzaviren, heiße es."Die Grippesaison und die zweite COVID-19-Welle treffen wie befürchtet zusammen, sodass man zunehmend vor der Herausforderung steht SARS-CoV-2- und Influenzavirus-Infektionen schnell voneinander unterscheiden zu müssen", so Dr. Wolfgang Schlumberger, CEO der Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG. "Beide rufen sehr ähnliche Symptome hervor, was eine Differenzierung zwischen den Erkrankungen erschwert. Hier spielt der Erregerdirektnachweis für eine schnelle und eindeutige Identifizierung der Infektionen eine wichtige Rolle, was wiederum essenziell ist, um die richtige Behandlung und gegebenenfalls weitere erforderliche Maßnahmen einzuleiten."PerkinElmer zähle zweifelsohne zu den Krisengewinnern. Die zahlreichen diagnostischen Lösungen der Gesellschaft würden für ein kräftiges Wachstum sorgen. Im dritten Quartal sei der Umsatz in diesem Bereich um 93 Prozent auf gut 540 Millionen Dollar nach oben geschnellt. Der Konzernumsatz sei im Berichtszeitraum um 36 Prozent (organisch 34 Prozent) auf 964 Millionen Dollar gestiegen, der Gewinn je Aktie aus der fortlaufenden Geschäftstätigkeit sei von 0,53 Dollar auf 1,57 Dollar (bereinigt 2,09 Dollar) explodiert.PerkinElmer stehe zwar im Schatten der großen Diagnostik-Unternehmen wie Abbott Laboratories oder Roche, brauche sich allerdings keineswegs vor den namhaften Rivalen verstecken. Die Corona-Diagnostik dürfte auch im kommenden Jahr wieder für Wachstum bei PerkinElmer sorgen.Die Bewertung ist attraktiv, bei Schwäche bleibt die "Aktionär"-Empfehlung aus Ausgabe 19/20 für Anleger mit Weitblick kaufenswert, so Michel Doepke. (Analyse vom 17.12.2020)