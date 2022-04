Nasdaq-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) gehöre zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (26.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Getränkeherstellers PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PepsiCo habe sehr gute Quartalszahlen gemeldet. Der Umsatz habe 16,2 Mrd. USD betragen, was einem Plus von 9% entspreche. Das organische Wachstum sei sogar zweistellig ausgefallen. Der Gewinn sei über den Erwartungen ausgefallen. Es ist wichtig, dass PepsiCo die Möglichkeit hat, die steigenden Kosten an die Kunden weiterzugeben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.04.2022)