PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) gehöre zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (13.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Getränkeherstellers PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) unter die Lupe.Der Limonaden- und Snackhersteller PepsiCo habe die Corona-Krise im zweiten Quartal zu spüren bekommen. Dabei habe das Unternehmen jedoch besser abgeschnitten, als von Experten erwartet worden sei. Eine Prognose für das laufende Jahr gebe PepsiCo weiterhin nicht ab. Die Aktie lege im frühen US-Handel um zwei Prozent zu.Zwar sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent auf 16 Milliarden Dollar gesunken. Analysten hätten im Schnitt jedoch mit einem größeren Rückgang gerechnet. Aus eigener Kraft seien die Erlöse zudem lediglich um 0,3 Prozent gesunken.Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn sei dagegen unter anderem wegen höherer Kosten um rund ein Fünftel auf 1,65 Milliarden Dollar abgesackt.Wegen der hohen Unsicherheiten durch die Pandemie traue sich PepsiCo weiter keine Prognose zu. Bereits im April habe sich das Unternehmen wegen Covid-19 von seinen ursprünglichen Jahreszielen verabschiedet.PepsiCo und Coca-Cola seien einst bombensichere Aktien gewesen, denn getrunken werde ja bekanntlich immer. Doch seit Corona dürften Restaurants und Bars nur wenige Gäste bewirten. Das belaste Umsatz und Gewinn bei den Getränkeherstellern. Wann hier wieder Normalität einkehre, stehe in den Sternen.Ein Kauf der Aktie drängt sich damit nicht auf, zumal aktuell etliche Aktien viel besser laufen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2020)Mit Material von dpa-AFX