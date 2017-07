NYSE-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, NYSE Ticker-Symbol: PEP) gehöre zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (20.07.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, NYSE Ticker-Symbol: PEP) hat überzeugende Quartalszahlen vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Umsatz und Gewinn hätten dank höheren Preisen überraschend stark gesteigert werden können. Auch der Verkauf eines Anteils an der britischen Abfüllgesellschaft Britvic habe sich positiv ausgewirkt. Unterm Strich habe PepsiCo 2,11 Mrd. US-Dollar oder 1,46 US-Dollar je Aktie verdient - ein Plus von 5 Prozent. Der Umsatz habe nicht mithalten können, er habe sich nur um 2 Prozent auf 15,71 Mrd. US-Dollar erhöht. Währungseffekte herausgerechnet, hätte das Plus allerdings 3 Prozent betragen. Damit habe PepsiCo die Erwartungen klar übertroffen. Analysten hätten durchschnittlich mit einem Gewinn von 1,40 US-Dollar je Aktie und Erlösen in Höhe von 15,6 Mrd. US-Dollar gerechnet.Für das Gesamtjahr gebe sich der Konzern nun ebenfalls zuversichtlicher. So werde nun ein bereinigtes Ergebnis von 5,13 US-Dollar je Aktie angepeilt. Zuvor habe PepsiCo 5,09 US-Dollar je Anteilschein als Ziel ausgegeben. Der Grund: Weniger Belastungen durch den starken US-Dollar.