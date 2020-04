NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

33,65 USD +5,19% (15.04.2020, 16:47)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie Deutschland:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (15.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Mache das Beispiel auch in anderen Ländern Schule? Im Kampf gegen das Coronavirus wolle der Bund den Ländern vorschlagen, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Fitnessstudios sollten noch länger geschlossen bleiben. Das spiele Peloton Interactive in die Karten.Das US-Unternehmen stelle seit 2012 professionelle Spinningräder und Laufbänder her. Das Besondere: Die Kunden müssten nicht ins Fitnessstudio gehen, sondern könnten sich Bike und Laufband zu Hause aufstellen. Via Streaming-Service - der Bildschirm sei am Gerät befestigt - könnten sie an Live-Trainingskursen teilnehmen.Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:31,20 Euro +9,09% (15.04.2020, 17:02)