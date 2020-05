Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



42,61 USD +3,75% (28.05.2020, 22:00)



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (29.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Der Start sei holprig verlaufen, doch dann sei Corona gekommen - und Peloton sei auf einmal an der Börse stark gefragt gewesen. Die Analysten sähen die Peloton-Aktie sehr wohlwollend, es gebe reihenweise Kaufempfehlungen.Jason Helfstein, Analyst bei Oppenheimer, weise in seiner neuen Studie auf den zuletzt gestiegenen Traffic auf der Peloton-Internetseite hin. Dies gehe aus Daten von SimilarWeb hervor. Laut Helfstein seien derartige Auswertungen ein guter Indikator für die künftige Entwicklung von Umsatz und Nutzerwachstum.Helfstein erwarte für das Juni-Quartal 209.000 neue Kunden bei Peloton. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liege bei 176.000.Gute Chancen auf deutlich mehr Kunden hätte Peloton nach Ansicht Helfsteins, wenn sich Peloton entschlösse, günstigere Bikes zu verkaufen. "Ein Preis zwischen 1.500 und 1.600 Dollar würde das Marktvolumen wohl um 30 Prozent steigern."Infolge der SimilarWeb-Daten habe Helfstein sein Kursziel für Peloton von 46 auf 50 Dollar angehoben. Die Aktie sei für ihn ein "Outperformer".Peloton könnte mehr sein als nur ein Momentum-Player, sondern ein Gamechanger. Möglicherweise würden in der Coronakrise Millionen Menschen merken, dass man Fitnessstudios auf Dauer gar nicht brauche und man Sport sehr gut zu Hause machen könne, auch wenn die Pandemie vorbei sei. Setze sich diese Erkenntnis durch, habe Peloton durchaus das Zeug, das Netflix des Sports zu werden.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" sieht das Kursziel für die Peloton Interactive-Aktie bei 55 Euro, Stopp: 34 Euro. (Analyse vom 29.05.2020)