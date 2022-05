Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Peloton-Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren. Am Freitag breche der Kurs erneut zweistellig ein. Laut Insiderkreisen befinde sich Peloton auf der Suche nach Investoren für eine Minderheitsbeteiligung am Fitnessgerätehersteller. Bei den Anlegern komme dies nicht gut an.Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichte, solle der zum Verkauf stehende Minderheitsanteil 15 bis 20 Prozent aller ausstehenden Aktien betragen. Allerdings gebe es keine Garantie, dass ein Deal zustande komme.Gelinge es Peloton einen Investor zu finden, könnte dieser dringend benötigtes Kapital in das Unternehmen einbringen. Derzeit habe das US-Unternehmen mit zunehmendem Wettbewerb durch die Wiedereröffnung der Fitnessstudios zu kämpfen. Zudem könnte der Einstieg eines namhaften Investors in den vergangenen Monaten verloren gegangenes Anlegervertrauen zurückbringen.Aus Sicht des "Aktionär" sollten Anleger weiter einen großen Bogen um die Peloton-Aktie machen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link