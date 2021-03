Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



95,73 EUR +4,29% (23.03.2021, 22:26)



113,35 USD +3,48% (23.03.2021, 21:00)



US70614W1009



A2PR0M



2ON



PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Das US-Unternehmen arbeite weiter an der Verbreiterung des eigenen Produktportfolios. Wie nun bekannt geworden sei, habe Peloton Interactive dazu in den letzten Monaten drei Start-ups aus den Bereichen Wearables, künstliche Intelligenz (KI) und Hardware übernommen.Für insgesamt knapp 78 Mio. USD habe man Ende 2020 Atlas Wearables und Otari Studios gekauft. Atlas Wearables entwickele eine Smartwatch, die die Nutzer beim Training unterstütze und ihre Leistung messe. Otari Studios habe eine interaktive Sportmatte mit angeschlossenem Bildschirm entwickelt, mit der User an verschiedenen Trainings-Sessions teilnehmen könnten.Keine Angaben habe Peloton Interactive zum Kaufpreis von Aiqudo, einem KI-Start-up, das sich auf einen Sprachassistenten spezialisiert habe, hemacht. Der Spinningbike- und Laufbandhersteller versuche zuletzt vermehrt durch Akquisitionen die eigene Produktpalette zu erweitern. Ebenfalls im Dezember übernhabeahm das Unternehmen Precor, einen Hersteller von Fitness-Geräten, für 420 Mio. USD übernommen.Die Peloton Interactive-Aktie habe nach Bekanntwerden der Akquisitionen am Dienstag zwischenzeitlich um fast 5% zugelegt. Eine neue Kursrally sei möglich, allerdings sei die Aktie nach wie vor nur etwas für risikoorientierte Anleger, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link