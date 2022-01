Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (17.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Fitness-Spezialisten Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Die US-Börsen hätten am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Zeit für die leidgeprüften Peloton-Aktionäre, einmal ordentlich durchzuschnaufen. Jedoch drohe ihnen und der Aktie in den nächsten Handelstagen weiteres Ungemach. Der Börsenbetreiber Nasdaq habe eine für das Unternehmen unangenehme Entscheidung getroffen.Die Nasdaq habe angekündigt, den Hersteller von Spinningbikes nur 13 Monate nach seiner Aufnahme aus seinem Nasdaq 100 Index zu streichen. Die Aktie sei deshalb vor dem Wochenende um 2,6 Prozent auf 31,33 Dollar und damit den niedrigsten Schlusskurs seit April 2020 gefallen.Der Börsenwert sei entsprechend auf 10,35 Milliarden Dollar gefallen. Peloton habe damit die niedrigste Marktkapitalisierung im Index. Die nächstniedrigere habe Splunk mit 19,47 Milliarden Dollar.Die Peloton-Aktie sei noch im "Aktionär"-Depot - sie stehe aber zur Disposition, nachdem sich die Hoffnung auf ein Comeback nicht erfüllt habe. (Analyse vom 17.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG: Aktien von Peloton befinden sich im AKTIONÄR-Depot.