Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (19.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld steche die Peloton Interactive-Aktie positiv hervor. Anleger hätten mit der Notierung in den letzten Monaten eine Berg- und Talfahrt erlebt. Heute gehe es steil nach oben und der Markt feiere den Titel für gute Nachrichten in einem schwierigen Umfeld. Das stecke dahinter.Der Fahrradhersteller sei dabei, ein In-App-Videospiel namens Lanebreak auf den Markt zu bringen, so ein Bericht in The Verge. Das Spiel beinhalte, dass die Fahrer ihre Trittfrequenz und Widerstandsstufen ändern würden, um verschiedene Ziele zu erreichen, so The Verge. Es werde nur für Fahrradbesitzer und zahlende Peloton Interactive-Abonnenten verfügbar sein, so die Publikation unter Berufung auf Details aus dem Unternehmen. Ein Sprecher von des US-Unternehmens habe nicht sofort auf die Anfrage von CNBC nach einem Kommentar reagiert. Peloton Interactive habe noch nichts über Lanebreak öffentlich bekannt gegeben.Ein Schritt in Richtung Gaming könnte eine Möglichkeit für Peloton Interactive sein, seine Inhalte für die Nutzer zu diversifizieren, jenseits der per Livestream übertragenen Kurse, die von berühmten Trainern wie Cody Rigsby und Alex Toussaint geleitet würden. Die Gamifizierung von Fitness biete eine weitere Möglichkeit Nutzer zu ermutigen zurückzukehren, um mehr Kurse zu besuchen und mehr Herausforderungen zu gewinnen.Peloton Interactive habe im Jahr 2020 ein explosives Wachstum erlebt, als viele Menschen aufgrund der Covid-Krise zu Hause festgesessen und nach Möglichkeiten gesucht hätten, ins Schwitzen zu kommen. Um den Schwung beizubehalten, expandiere Peloton Interactive in internationale Märkte, darunter Australien. Außerdem solle sich das Unternehmen mit einem digitalen Herzfrequenz-Armband in den Markt für Wearables vorwagen.Die Peloton Interactive-Aktie lege am Montag um mehr als 6% zu, obwohl der S&P 500-Index mehr als 2% nachgebe. Das Papier sei im bisherigen Jahresverlauf um 23% gefallen, aber nun würden auch aus charttechnischer Sicht die Signale nach oben zeigen. Der Kurs sei am GD50 um 109,21 USD nach oben abgeprallt und stehe nun kurz vor der 200-Tage-Linie bei 119,26 USD. Gelinge hier der nachhaltige Ausbruch, wäre das als starkes Kaufsignal zu werten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link