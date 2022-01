Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

28,23 EUR +5,63% (19.01.2022, 19:59)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

31,6978 USD +4,86% (19.01.2022, 19:47)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach anfänglichen Gewinnen notiere die Peloton-Aktie am Mittwoch schon wieder im Minus. Wie CNBC berichte, hätten Führungskräfte und Insider massiv Aktien des Fitnessunternehmens verkauft - just als die Kurse neue Rekorde erreicht hätten. Allein der CEO habe einen dreistelligen Millionenbetrag eingesackt.Führungskräfte und Insider von Peloton hätten ihre Aktien just vor dem großen Rückgang im Volumen von fast 500 Millionen Dollar verkauft, wie aus den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen hervorgehe. Ein Großteil der Verkäufe habe begonnen, als die Aktien im Herbst 2020 über 80 Dollar gestiegen seien. Die Insidertransaktionen hätten 2021 an Dynamik gewonnen, als die Aktie über 100 Dollar gelegen habe. John Foley, CEO und Mitbegründer des Unternehmens, habe laut SmartInsider ab November 2020 Aktien im Wert von 119 Millionen Dollar verkauft.Mittlerweile notiere Peloton nur noch bei rund 30 Dollar - die Aktie habe sich seit ihrem Hoch in etwa gefünftelt. Wie "Der Aktionär" berichtet habe, wolle das Unternehmen jetzt massiv Kosten einsparen, um das Ruder herumzureißen. Gleichzeitig wolle Peloton in diesem Monat noch die Preise für manche Produkte und Services anheben.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG: Aktien von Peloton befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link