NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

32,05 USD -3,61% (16.02.2022, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (17.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive: Kräftige Kursgewinne nach Übernahmespekulationen - AktienanalyseDer Fitnessgerätehersteller Peloton Interactive (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) gehörte zu den großen Profiteuren der Pandemie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch mit der Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen rund um den Globus sei die Nachfrage schlagartig eingebrochen. Die Bilanz sehe entsprechend aus: Im Ende September abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal sei der Umsatz zwar um sechs Prozent auf 805,2 Mio. Dollar gestiegen. Unter dem Strich habe Peloton aber einen Verlust von 376 Mio. Dollar gemacht - nach 69,3 Mio. Dollar Gewinn ein Jahr zuvor. Gleichzeitig habe das Unternehmen seine Umsatzziele für das laufende Geschäftsjahr drastisch zusammengestrichen. Der Konzern rechne nur noch mit Erlösen zwischen 4,4 und 4,8 Mrd. Euro. Zuvor habe die Firma noch 5,4 Mrd. Dollar in Aussicht gestellt. Auch die Prognose der Abonnentenzahl sei deutlich nach unten angepasst worden - von 3,63 auf 3,35 bis 3,45 Mio. Kein Wunder, dass die Aktie zum Ladenhüter verkommen sei. Binnen rund zwölf Monaten sei der Kurs von über 170 Dollar auf zeitweise weniger als 23 Dollar abgerutscht.Zuletzt allerdings habe das Papier wieder mit kräftigen Kursgewinnen auf sich aufmerksam gemacht. Grund seien Übernahmespekulationen: Medien zufolge sollten sowohl Nike als auch Amazon ein Angebot prüfen. Und auch Netflix, Spotify und Apple seien im Gespräch. Zwar habe das neue Management entsprechende Spekulationen gedämpft. Doch immerhin hätten sie dazu beigetragen, dass sich die Aktie nach langer Talfahrt endlich habe stabilisieren können - ein ideales Szenario für Discount-Investments. Die hohe Volatilität sorgt außerdem dafür, dass selbst bei unterjährigen Rabatt-Papieren mit im Geld liegendem Höchstbetrag deutlich zweistellige Maximalrenditen erzielt werden können, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2022)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:27,98 EUR -0,57% (17.02.2022, 10:53)