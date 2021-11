Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (16.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Fitness-Spezialisten Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Vorbörse habe man noch das Schlimmste für Peloton befürchten müssen. Nachdem der Fitnesskonzern überraschend eine milliardenschwere Kapitalmaßnahme angekündigt habe, sei der Kurs auf den niedrigsten Stand seit Juni 2020 gefallen. Doch mittlerweile stehe Peloton an der Spitze der Gewinner im NASDAQ 100.Wie das Unternehmen am Nachmittag mitgeteilt habe, seien 23,9 Millionen neue Aktien zu 46 Dollar je Stück bei Investoren platziert worden. Das sei zwar ein Discount von rund drei Prozent auf den Schlusskurs vom Vortag, bringe Peloton aber rund 1,07 Milliarden Dollar ein.Das frische Kapital solle zum einen für den Ausbau von Kapazitäten verwendet werden, es könnten aber auch andere Firmen, Produkte oder Technologien gekauft werden. Man habe die Gelegenheit gesehen, die Liquidität zu stärken, um sicherzustellen, die besten strategischen Entscheidungen für das mittel- bis langfristige Wachstum von Peloton treffen zu können, so eine Unternehmenssprecherin.Die Aktie von Peloton befindet sich weiterhin im Musterdepot des "Aktionär". Nach den starken Kursverlusten der letzten Wochen wird hier auf eine technische Gegenbewegung gesetzt, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG: Aktien von Peloton befinden sich im AKTIONÄR-Depot.