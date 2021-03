Börsenplätze Pegasystems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pegasystems-Aktie:

96,34 EUR -4,04% (05.03.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Pegasystems-Aktie:

121,08 USD +2,21% (05.03.2021)



ISIN Pegasystems-Aktie:

US7055731035



WKN Pegasystems-Aktie:

901951



Ticker-Symbol Pegasystems-Aktie:

PEA



NASDAQ- Ticker-Symbol Pegasystems-Aktie:

PEGA



Kurzprofil Pegasystems:



Pegasystems Inc. (ISIN: US7055731035, WKN: 901951, Ticker-Symbol: PEA, NASDAQ-Symbol: PEGA) entwickelt, vermarktet, lizenziert und unterstützt Softwareanwendungen für Marketing, Vertrieb und Onboarding sowie für den Kundenservice. Das Unternehmen bietet auch Softwareanwendungen an, die auf der Pega-Plattform basieren. Die Software wurde entwickelt, um Kunden bei der Erstellung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Unternehmensanwendungen zu unterstützen.



Seine Anwendungen und Plattformen überschneiden sich mit mehreren traditionellen Softwaremärkten, darunter Customer Relationship Management (CRM), Business Process Management (BPM), Business Rules Management Systems (BRMS), Dynamic Case Management (DCM), Decision Management, das Predictive und Adaptive Analytics umfasst, und dem Markt für vertikale spezifische Software (VSS) für Branchenlösungen und Paketanwendungen. Es bietet Implementierungs-, Beratungs-, Schulungs-, technische Support- und Hosting-Services, um die Nutzung seiner Software zu erleichtern. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Fertigung, Life Sciences und anderen Märkten an. (08.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pegasystems von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pegasystems Inc. (ISIN: US7055731035, WKN: 901951, Ticker-Symbol: PEA, NASDAQ-Symbol: PEGA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Softwarespezialisten Pegasystems habe im Zuge der Gesamtmarktschwäche relativ stark korrigiert. Der Drawdown seit Februar-Hoch betrage im Tief rund 20 Prozent. Aus operativer Sicht gebe es dagegen kaum etwas zu beklagen.Das Unternehmen habe am 17. Februar einen starken Quartalsbericht vorgelegt. Die Cloud-Umsätze von Pega hätten um 56 Prozent auf 208 Millionen zugelegt. Pega Cloud ACV (Cloud und wiederkehrende Erlöse) sei im Jahresvergleich um mehr als 50 Prozent auf 267 Millionen Dollar gewachsen.Die Gesamterlöse hätten bei 1,01 Milliarden Dollar gelegen und damit zum ersten Mal die magische Marke von einer Milliarde überschritten. Der bereinigte Verlust pro Aktie habe 37 Cent betragen. Für das Gesamtjahr 2021 erwarte Pega einen Umsatz von 1,25 Milliarden Dollar."Das letzte Jahr hat deutlich gemacht, dass Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen müssen, um in einer sich ständig verändernden Welt wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. Wir waren noch nie besser positioniert, um diesen Bedarf mit unseren skalierbaren Low-Code-Lösungen zu decken", habe Alan Trefler, Gründer und CEO von Pegasystems, gesagt.Für Investoren mit langfristigem Zeithorizont bieten sich aktuell dennoch gute Einstiegschancen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Investierte sollten dabei bleiben. (Analyse vom 08.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link